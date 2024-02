Giuntoli, il mercato Juve e il futuro di Allegri: "Abbiamo le idee chiare"

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese . Il Football Director del club bianconero ha commentato: "Vogliamo raggiungere il prima possibile il quarto posto , stasera abbiamo una partita difficile contro un'Udinese che non ha i punti che merita".

Juve, Giuntoli su Allegri

Giuntoli ha poi aggiunto: "Siamo felicissimi di lavorare con Allegri. Ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore e ha un anno e mezzo di contratto. Vogliamo proseguire con lui. Alla fine della stagione avremo tempo di metterci a sedere e programmare il futuro con lui".

Juve, Giuntoli sull'obiettivo scudetto

Sugli obiettivi per il futuro, quando gli è stato chiesto se la Juve avrebbe lottato per lo scudetto nella prossima stagione, Giuntoli ha risposto: "Ci sono da mettere a posto delle cose e vedremo strada facendo quello che sarà il nostro obiettivo, dobbiamo fare un passettino per volta".