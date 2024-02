Alex Sandro risponde alle critiche dopo Juve-Udinese: il messaggio social

"Crescere, camminare, andare avanti". Poche parole e diverse foto di Juve-Udinese postate sui social da Alex Sandro. Chiaro il riferimento del difensore brasiliano, molto criticato dai tifosi bianconeri sui social, tra meme e post ironici, per gli errori contro la formazione bianconera in una gara difficile a livello personale e collettivo come dimostrano le pagelle del Corriere dello Sport-Stadio.