Tesoro Juve: la MaxGen è da 110 e lode

Juventus, le stelle

Immaginando che il prossimo Yildiz sia un fiore ancora nascosto nel sempreverde vivaio di Vinovo, potremmo elencare una probabile formazione tutta U21: l’affidabile Daffara tra i pali, Savona e Comenencia terzini destri, la coppia Huijsen (fino a giugno alla Roma) e Facundo Gonzalez (alla Samp) nel cuore della difesa con il capitano dell’U21 bosniaca Muharemovic a giocarsi con loro il posto; a fare gli esterni mancini lo svedese Rouhi e l’azzurro vicecampione del mondo U20 Turicchia. In mezzo Barrenechea, che sta brillando nel Frosinone grazie alla cura DiFra, la certezza Iling-Junior e il 18enne Nonge, il 30° esordiente in prima squadra in 6 stagioni di NextGen, considerato da tutti - Allegri incluso - un predestinato. Alla lista dei gioielli di centrocampo andrebbero poi aggiunti Nicolussi Caviglia, il “bambino” che legge Mann e ascolta la musica di Guccini, e Miretti, lo juventino più giovane a mettere piede in Champions. In attacco, infine, non resta che sfogliare la margherita: da Soulé a Kajo Jorge, passando per Yildiz, Sekulov, Cerri (ha appena assaggiato la Serie A) e Hasa, l’esterno tutto dribbling e fantasia Mvp dell’ultimo Europeo U19. Se finissero tutti sul mercato - e non sarà così - la Juve avrebbe un tesorone più che un tesoretto. E al momento può già contare sui riscatti certi di Rovella della Lazio e De Winter del Genoa: 25 milioni già in cassa.

Juve, l'investimento

Tutto questo dimostra quanto la seconda squadra, sempre più una “MaxGen” grazie alle intuizioni del tecnico, sia un investimento più che un costo. L’idea è nata in un’epoca di assestamento politico-federale, nell’interregno del commissario straordinario Fabbricini e con il sostegno di Costacurta, e la Juve l’ha approfondita dandosi tre direttrici: la valorizzazione patrimoniale, l’inserimento di giovani nella rosa dei big per ridurre ammortamenti e ingaggi e rinsaldare il senso di appartenenza. La prima svolta c’è stata sui trasferimenti in uscita: quando Cherubini arrivò in bianconero come direttore dei prestiti, il numero dei calciatori sparsi nei vari campionati era costantemente tra i 65 e i 70; oggi i baby con la valigia non arrivano a 30 e salutano Vinovo dopo aver già compiuto una prima esperienza (interna) nel professionismo e aver anticipato di uno o due anni il passaggio in Primavera (la Juve la gioca con gli U18). L’errore fatto con Spinazzola - 5 anni a spasso in 7 squadre - ha segnato un po’ tutti. A Fagioli, tra i primi frutti della nuova semina, dopo il rodaggio in C è bastata un’esperienza alla Cremonese per essere “da Juve” e affacciarsi in Nazionale, prima dei guai personali che lo hanno travolto. Nei giorni in cui la NextGen era poco più che un’idea, il 70% dei ragazzi usciti dal settore giovanile si perdevano in Lega Pro; oggi approdano quasi tutti nelle prime due serie, oppure scelgono destinazioni estere altrettanto formative. Per questo progetto la società spende dagli 8 ai 10 milioni l’anno, come una di C che punta alla promozione investendo però sul “qui e ora” senza patrimonializzare. Il vantaggio di produrre calciatori a km zero ha ricadute pure sulle liste Uefa: non occupano posti e abbattono il costo della rosa. Con 5 anni di ritardo si è messa in scia l’Atalanta e ora pensano alla seconda squadra pure Sassuolo, Milan e Fiorentina. La vera contraddizione, però, è che per continuare ad accoglierle tutte (Lega Pro è favorevole, B contraria) bisogna aspettare che altre piazze falliscano. Un meccanismo positivo che si alimenta con le disgrazie: una fotografia emblematica del nostro calcio.