Pagelle Juve-Frosinone: Kostic frenato, Rugani decisivo

Nel caotico assalto, ci mette slancio e furore.

Vlahovic 8

Un gol quasi alla... Lautaro e un sinistro di precisione per il raddoppio. Terza doppietta nel nuovo anno, 15 gol in campionato. Dentro c’è tanto altro, come il colpo di testa (non era un assist) che permette a Rugani di firmare il sorpasso.

Chiesa 5,5

Fuori condizione, poco ritmo, non si vedono i suoi classici strappi.

Yildiz (17’ st) 5,5

Questa volta il Frosinone non gli concede campo, buca un pallone comodo in area.