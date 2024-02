Fagioli e le scommesse: "Ho iniziato nel vivaio della Juve, il momento più duro..."

TORINO - Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli torna a parlare nel corso dell’evento ’Perdere tutto non è un bel gioco’, promosso dalla Regione Piemonte per sensibilizzare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo. Il giocatore della Juventus sta scontando sette mesi di squalifica per aver effettuato delle puntate on line sulle partite di calcio. “Ho iniziato a scommettere a sedici anni, quando ero nel vivaio della Juve - ha ammesso il centrocampista - all’inizio era come un gioco, poi pian piano è diventata una malattia”.