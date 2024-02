Squalifica Pogba per doping, ecco quanto risparmierà la Juve

Continua a far discutere la notizia della squalifica di Paul Pogba per quattro anni per doping . L'ennesimo, e probabilmente ultimo, problema della sua carriera da quando è tornato alla Juve , per cui adesso il giocatore è solo una questione economica da risolvere .

Pogba, infortuni e doping con la Juve

Tornato in bianconero nell'estate del 2022, Pogba era diventato subito il calciatore più pagato in rosa con i suoi 8 milioni netti più 2 di bonus per quattro anni. I problemi sono iniziati sin da subito, con l'infortunio in estate, la decisione di non operarsi subito al menisco laterale, contro dunque il parere del club, e le varie ricadute fisiche fino appunto alla sospensione per doping. Adesso la Juve ha un'opportunità.

Squalifica Pogba, quanto risparmia la Juve

Dopo la notizia della sospensione, in attesa della squalifica definitiva, Pogba era stato messo a regime minimo di stipendio dal club, circa 2 mila euro al mese. Ora la squalifica supera il periodo rimasto nel contratto del giocatore, quindi la Juve potrà chiedere la risoluzione dell’accordo. Un grande risparmio per il club bianconero, di circa 33 milioni complessivi con l’azzeramento delle prossime due stagioni sportive.