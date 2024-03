Allegri Diretta prima di Napoli-Juventus: segui la conferenza stampa LIVE

A partire dalle ore 11, Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa il big match del "Maradona", che vedrà protagoniste Napoli e Juventus domani alle ore 20.45. I partenopei per continuare la loro rincorsa all'Europa, i bianconeri per consolidare il secondo posto e difendersi dall'assalto del Milan di Stefano Pioli, ieri vittorioso contro la Lazio di Maurizio Sarri. Segui in tempo reale la conferenza pre gara di Allegri, alla vigilia di Napoli-Juve.