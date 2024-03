Juve, Allegri e la frase sul suo futuro: la rivelazione dell'agente

"Ho un contratto, ma soprattutto bisogna rimanere concentrati sul presente. Non ho ancora parlato di futuro con la società, quindi poi si vedrà": così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in c onferenza stampa s ul suo futuro. Un argomento sempre più d'attualità in casa bianconera, sul quale è intervenuto anche l'agente del livornese Giovanni Branchini.

Il futuro di Allegri: le parole di Branchini

Queste le sue parole ai microfoni da Radio Deejay: "Allegri resterà alla Juventus? Io penso di sì. Sì sì, perché no. Esiste qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quali saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto".