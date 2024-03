Napoli-Juve, perché vale così tanto soprattutto per Allegri

Se il neologismo è permesso, c’è un tarlo che rode il presente della Juve e non è la partita con il Napoli al Maradona dove, come ha ricordato Allegri, i bianconeri non vincono da cinque anni. Il tarlo si chiama dopoismo, cioè pensare sempre al dopo, disegnare o prefigurare scenari prossimi venturi, anziché concentrarsi su quelli di giornata. È il caso della questione allenatore: non passa vigilia, antivigilia, pre o post partita senza che al signore di Livorno, capace di sfondare il muro dei mille punti in carriera, non venga chiesto che cosa farà da grande. E la risposta non può che essere sempre la stessa: ho un contratto sino al 2025, riparliamone quando sarà il momento.