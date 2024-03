Allegri prima di Napoli-Juve: "Quando torna Rabiot e come stanno Chiesa e Danilo"

Allegri sugli infortunati: "Chiesa sta bene, non rischieremo Danilo a centrocampo"

Tra recuperi, infortunati e dubbi di formazione, Allegri ha fatto il punto sulle condizioni del gruppo squadra bianconero: "Chiesa? Federico ha preso un colpo in un contrasto in allenamento, ha fatto un giorno differenziato ed è a disposizione. Sta bene. Danilo ha fatto un solo allenamento con la squadra, quindi sta recuperando una condizione ottimale. Non lo rischieremo a centrocampo, perché lì abbiamo giocatori importanti, nonostante le assenze di Rabiot e McKennie. Kean sarà a disposizione la prossima settimana, così come Perin, McKennie farà di tutto per esserci, vedremo. Rabiot, da valutare il problema al piede giorno dopo giorno. Speriamo di averlo il prima possibile, perché abbiamo partite importanti nei prossimi 15 giorni".