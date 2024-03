Juve, i convocati per il Napoli: ci sono Chiesa e Danilo

Massiliamo Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Napoli, match in programma domenica sera allo stadio Maradona e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Come annunciato dallo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa, sono presenti sia Chiesa che Danilo, anche se quest'ultimo non dovrebbe venire rischiato.