Allegri, una gioia prima di Napoli-Juve: cosa è successo al tecnico

La domenica di Massimiliano Allegri inizia nel migliore dei modi. In attesa del big match tra la sua Juventus e il Napoli , l'allenatore die bianconeri ha potuto esultare per il suo cavallo Sun Never Sets che ha vinto nella prima corsa del pomeriggio all'Ippodromo Capannelle di Roma.

Allegri vince a Capannelle prima di Napoli-Juve

Si trattatava dell'esordio assoluto in Italia per la cavalla di Massimiliano Allegri. Una vittoria importante al Premio Ceprano in vista del Premio Regina Elena in programma per il 28 aprile. L'Ippodromo di Capannelle ha spesso portato fortuna all'allenatore livornese che più volte ha vinto lì. Mario Sanna ha guidato Sun Never Sets, ora tocca al suo proprietario guidare la Juventus in una delle sfide chiave dei bianconeri.