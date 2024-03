Napoli-Juve diretta, segui la partita di oggi LIVE

Il Napoli di Francesco Calzona ospita la Juventus di Massimiliano Allegri: è il big match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Osimhen sfida Vlahovic al "Maradona". Gli azzurri sono ancora in corsa per un piazzamento in zona Europa, i bianconeri sono chiamati a consolidare il secondo posto. Calcio d'inizio alle ore 20.45: segui la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale.