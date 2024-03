Napoli-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Si preannuncia divertente e sicuramente interessante la sfida del Maradona. Napoli contro Juve, in palio punti preziosi. La squadra di Calzona ha battuto mercoledì 6-1 il Sassuolo e vuole conferme per continuare a sperare in un posto nella prossima Champions League.

La Juve di Allegri, seconda in classifica, vuole blindare il proprio piazzamento. Nell'ultimo turno ha vinto in extremis contro il Frosinone grazie a Rugani. Diverse assenze per Allegri che, tra gli altri, non potrà contare su Rabiot e McKennie. Ma c'è Vlahovic, arma in più. Come Osi per Calzona. Sfida tra bomber.