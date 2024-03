Napoli-Juve, chi è Deborah De Luca: la dj che infiammerà il Maradona FOTO

Cresciuta a Scampia, classe 1980, tifosissima del Napoli. Deborah De Luca è la super dj con fama internazionale e 2,7 milioni di followers che questa sera riscalderà l’atmosfera del Maradona prima di Napoli-Juve. Lo stadio sarà tutto esaurito, e tutto azzurro, tranne uno spicchio di 1300 tifosi bianconeri. L’antipasto sarà di grande livello per gli amanti della musica. "From Napoli to the World. Deborah De Luca per @officialsscnapoli Maradona Stadium 03.03.24 - Dj Set h. 20.00" si legge sui profili ufficiali del club e dell’artista napoletana. Deborah più volte si è fotografata con la maglia del Napoli addosso. Suggestivo anche il video di presentazione dell'evento di questa sera: un elicottero solleva dal Maradona una maglia del Napoli gigante con il numero 10 e la scritta De Luca sulle spalle.