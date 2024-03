De Laurentiis salta in tribuna dopo il gol del Napoli contro la Juve: la foto è virale

"Chi non salta juventino è". Il classico coro da stadio si è levato dagli spalti del Maradona nel pieno della gioia per il vantaggio appena acquisito. Tutti i tifosi presenti hanno accolto l'invito dopo il gol di Kvaratskhelia alla Juve . Nessuno escluso. Compreso il presidente De Laurentiis , che ha partecipato ai festeggiamenti collettivi.

De Laurentiis sorridente dopo il gol di Kvaratskhelia alla Juve

Le telecamere di DAZN hanno catturato il numero uno del club azzurro intento a saltellare sul posto in tribuna, con un accenno di sorriso impresso sul volto, avvolto nel suo cappotto. De Laurentiis ha rivolto lo sguardo alla sua destra e alla sua sinistra, estasiato per l'entusiasmo collettivo, lasciandosi trascinare dei supporter partenopei mandati in visibilio dalla girata risolutiva di Kvara.