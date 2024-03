Giuntoli è tornato a Napoli da juventino: ecco che atmosfera ha trovato

Giuntoli è tornato a Napoli ieri sera. Era in prima fila accanto ad Allegri , a bordo del pullman della Juve che è arrivato in città poco prima delle 20 nell’indifferenza generale. Pochi tifosi bianconeri ad aspettarli, qualche coro di incitamento e niente più, con la Polizia a controllare la situazione senza nessun problema.

Giuntoli, prima da avversario al Maradona

Dopo otto anni al servizio del Napoli e il travagliato addio in estate, questa è la prima volta a Napoli da avversario per Giuntoli. Si ritroverà contro Osimhen e Kvaratskhelia, che ha portato lui e che sono tornati a brillare proprio adesso dopo una stagione travagliata. Alla Juve la sua mano ancora non si vede: è arrivato a luglio e ha trovato un gruppo già formato. I suoi primi acquisti sono quelli di gennaio: Tiago Djalò dal Lilla per 3,5 milioni più bonus e Carlos Alcaraz, in prestito dal Southampton. E proprio il centrocampista argentino questa sera dovrebbe fare il suo debutto tra i titolari nella delicata sfida contro il suo ex Napoli.