Allegri e il futuro alla Juve: "Nessun dilemma, c'è una priorità assoluta"

Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta su DAZN al termine di Napoli-Juve 2-1 . L'allenatore dei bianconeri ha commentato il match andato in archivio allo stadio Maradona , ma l'occasione è stata propizia anche per fare il punto sul suo futuro.

Allegri sulle parole dell'agente sul suo futuro

Allegri è stato interrogato sulle parole del suo procuratore Branchini a Radio DJ. L'agente ha detto che a suo parere Allegri resterà alla Juventus ma che "con questa società può succedere di tutto". Il tecnico dei bianconeri ha commentato: "Le parole del mio procuratore? Nella vita le cose semplici, invitatelo e fate a lui le domande. Io sono l'allenatore della Juve e sono contento, se la Juve va bene o male a questo punto della stagione nasce questo dilemma".

Allegri: "Ridare alla società ciò che ci è stato tolto"

Allegri ha poi aggiunto: "Credo che il problema Allegri non esiste. Non so se il piazzamento finale determinerà il mio futuro. La stagione è in corso, l'obiettivo non è stato ancora raggiunto. Sono concentrato, finora posso ringraziare i ragazzi perché vogliamo ridare alla società quello che ci hanno tolto l'anno scorso".