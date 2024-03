Napoli-Juve 2-1, le pagelle bianconere: Cambiaso in tilt, Nonge shock

Kvara lo manda in tilt. Avrebbe dovuto tenere le chiavi della gabbia, se l’è lasciate scippare sporcando anche la conclusione vincente per l’1-0 del georgiano . Poco aiutato nei raddoppi, se non nei primi minuti.

Weah (21’st) 5,5

Allegri lo manda in campo a metà ripresa per spingere sulla fascia, ma lo fa con poca convinzione.

Alcaraz 5

Neanche due minuti e ha la palla clamorosa per l’1-0, ciccata su cross di Iling Junior. Incipit di una serata caratterizzata da tanta confusione e innumerevoli errori tecnici.

Milik (45’st) sv

Gettato nella mischia in quello che era il suo stadio senza trovare palloni giocabili.

Locatelli 6,5

Regia intelligente e discreta. Offre un regalo da scartare per Cambiaso, con tanto di reso mandato dal compagno dritto sotto la curva B del Maradona.

Miretti 5

Poca personalità in una serata che invece ne richiedeva tanta.

Nonge (31’st) 4

Entra, per la seconda volta in campionato, ma pesta il piede di Osimhen che manda il Napoli sul dischetto. Allegri lo toglie dopo neanche un quarto d’ora, in evidente stato di shock.

Danilo (45’st) sv

In campo per sfruttare le palle alte nel recupero e per togliere pressione al giovane compagno di squadra.

Iling-Junior 6

Primo tempo come un treno sulla fascia: ha due occasioni poco pulite, ma le spreca. Ripresa con la spia della riserva accesa.

Yildiz (36’st) sv

Poco più di dieci minuti, troppo poco per incidere.