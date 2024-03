"Allegri, era fatta col Real Madrid. Poi ha scelto la Juve"

Massimiliano Allegri, con una firma, avrebbe allenato il Real Madrid nel 2021. Ma quella firma non arrivò mai: fu lui a dire di no. Era tutto fatto, tutto pronto. Lo rivela il suo agente, Giovanni Branchini, a Relevo, portale spagnolo: "Se avesse firmato, Allegri sarebbe diventato l'allenatore del Real Madrid". Poi il colpo di scena: "Era tutto concordato e deciso. Ma, alla fine, con la morte nel cuore, ha scelto di non farlo. Un atto doloroso per entrambi".