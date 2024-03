Pogba, clamorosa offerta per giocare in Russia: "Lo abbiamo chiamato"

È un momento molto complicato per Pogba . Dopo la squalifica per doping , il centrocampista francese vede la propria carriera a forte rischio a soli 30 anni. Al momento, Pogba ha un contratto con la Juventus fino al 2026, ma il club bianconero potrebbero interromperlo anticipatamente. Dalla Russia, intanto, è stata rivelata una ipotesi clamorosa .

Pogba, la rivelazione di Chatjaturjan

In Russia è stato creato nel 2022 il Media Football League. Si tratta di un campionato in cui le squadre sono composte da celebrità di tutti i tipi (influencer, attori, ecc.). Il direttore sportivo dei Brokye Boys, Artjom Chatjaturjan, ha rivelato di essere entrato in contatto con Pogba con l'intento di proporgli la partecipazione alla competizione: "Può sembrare uno scherzo, ma lo abbiamo chiamato. Finora ha gentilmente rifiutato. È in un momento disperato e ha bisogno di tempo per accettare che uno dei migliori calciatori del mondo non potrà giocare così a lungo". Queste le parole di Chatjaturjan, con il relativo rifiuto di Pogba che al momento resta un tesserato della Juventus.