Pogba, sentenza shock: quattro anni di squalifica per doping

Pogba, quattro anni di squalifica: gli ultimi mesi

Il centrocampista della Juventus . Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il francesedopo la gara di Udine dello scorso 30 agosto per la prima di campionato. In quella circostanza Pogba restò in panchina per novanta minuti. La squalifica parte dall’11 settembre 2023, giorno in cui è stato costretto a fermarsi, e arriva all’10 settembre 2027.

L'ex Manchester United in questa stagione aveva giocato appena cinquanta minuti circa tra Bologna ed Empoli ed è stato costretto a fermarsi alla vigilia del quarto turno di campionato. Ora la squalifica dopo aver rifiutato il patteggiamento: accolta la richiesta della Procura antidoping che aveva chiesto, appunto, quattro anni.