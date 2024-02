Diretta sentenza squalifica Pogba doping: tutti gli aggiornamenti LIVE

Il centrocampista della Juventus , Paul Pogba, 31 anni a marzo, è stato squalificato quattro anni per doping . Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il francese era risultato positivo al testosterone dopo la gara di Udine dello scorso 30 agosto per la prima di campionato.

Ad ottobre Pogba aveva effettuato le controanalisi, che avevano confermato la sua positività ma non ai metaboliti del testosterone, bensì al deidroepiandrosterone, un ormone contenuto in un integratore che aveva assunto su consiglio di un amico medico di Miami.

Gli altri casi di doping in Serie A

Paul Pogba non è il primo giocatore ad essere squalificato in Serie A per doping: nel 1990 Angelo Peruzzi venne squalificato per un anno dopo aver utilizzato un farmaco a scopi dimagranti. Dieci anni dopo, stagione 2000/01, Cristian Bucchi venne squalificato per la positività al nandrolone: restò per un anno lontano dai campi. Nello stesso periodo vennero trovati positivi allo stesso steroide Fernando Couto e Jaap Stam, entrambi alla Lazio: la squalifica fu di quattro mesi per ciascuno. Stesso anabolizzante e stessa squalifica per Edgar Davis nel 2001 ai tempi della Juventus e per Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Per il catalano, però, tempo più tardi arrivò l'assoluzione. Nel 2006 Marco Borriello viene trovato positivo a prednisone e prednisolone: tre mesi di squalifica. Positivo al clostebol, steroide anabolizzante, Fabio Lucioni: nel 2017 venne fermato per un anno. All'ex Cagliari Joao Pedro, oggi al Gremio, venne riscontrata una doppia positività ad un diuretico nel 2018: in quel caso furono sei mesi di squalifica. Nel luglio del 2022, invece, Palomino viene sospeso dall'Atalanta per il nandrolone ma poco più di unno dopo è stato poi assolto dall’accusa dal Tribunale Nazionale Antidoping.

La posizione della Juventus

La Juve è rimasta fuori dal procedimento e non rischia nulla in termini di responsabilità oggettiva per la violazione del singolo atleta.

Carriera a rischio

Se la squalifica dovesse venire confermata, la carriera di Paul Pogba sarebbe appesa a un filo: nel 2027 avrà 34 anni. Anche il percorso per il ricorso, però, potrebbe prevedere un iter molto lungo.

Pogba: ricorso quasi certo

Quasi certamente Pogba, insieme ai propri legali, deciderà di fare ricorso.

Cosa può fare Pogba?

Dopo la squalifica Paul Pogba potrà fare ricorso alla Corte Nazionale e poi al Tas di Losanna: leggi qui tutti gli scenari.

La sostanza dopante

Paul Pogba era stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone sintetico lo scorso 11 settembre.

Pogba squalificato fino all'11 settembre 2027

La squalifica di Paul Pogba parte dall’11 settembre 2023 e arriva all’10 settembre 2027.

Pogba, squalifica di quattro anni

L'ex Manchester United in questa stagione aveva giocato appena cinquanta minuti circa tra Bologna ed Empoli ed è stato costretto a fermarsi l'11 settembre, alla vigilia del quarto turno di campionato. Ora la squalifica dopo aver rifiutato il patteggiamento: accolta la richiesta della Procura antidoping che aveva chiesto, appunto, quattro anni. (LEGGI TUTTO)

