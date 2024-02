Lazio, sfumano 8,5 milioni per Maximiano

ROMA - Ci sono 8,5 milioni di motivi per far sperare alla Lazio che l' Almeria riesca in un'impresa, ormai praticamente impossibile, di restare in Liga. E non si tratta di un nuovo gemellaggio o di una partnership strategica tra le due società. Semplicemente, in caso contrario Luis Maximiano tornerà a Roma al termine della stagione.

La clausola per Maximiano

In estate il club biancoceleste aveva annunciato così l'operazione: "La Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, il contratto sportivo di Luis Maximiano all'Almeria per un corrispettivo di 500.000 euro e il club spagnolo avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di pattuite condizioni sportive dietro versamento del corrispettivo di 8,5 milioni". Nel bilancio, poi, si parla di una cessione conseguita "al seguito della realizzazione della condizione obbligatoria prevista nel contratto di cessione temporanea". Nonostante si parli in più occasioni di obbligo, secondo quanto sostenuto dall'Almeria (che nel suo comunicato d'acquisto aveva parlato solo di "opzione di acquisto") e portato alla luce da Mundo Deportivo pochi giorni fa, con la retrocessione si attiverebbe in automatico una clausola che annullerebbe l'obbligo di riscatto da parte del club spagnolo. E gli appena 9 punti accumulati in 26 partite dalla squadra andalusa (così come i 54 gol subiti che la rendono la peggior difesa del torneo) non lasciano ipotizzare, nemmeno nella migliore delle ipotesi, uno scenario differente da quello della caduta in seconda divisione.

Scenari: Maximiamo alla Lazio o al Barcellona?

In sintesi, al termine del campionato il portiere portoghese tornerà alla Lazio, portando con sé un mancato incasso di 8,5 milioni di euro che si sarebbe invece attivato in caso di permanenza in massima serie dell'Almeria. Un bel danno economico per il club di Lotito, che considera l'estremo difensore fuori dal suo progetto tecnico e di conseguenza dovrà trovare per lui una nuova sistemazione, verosimilmente abbassando le richieste dopo la stagione non certo esaltante (ovviamente non solo per colpa sua). A dare una mano, però, ci potrebbe essere sempre la Spagna. Ancora il portale Mundo Deportivo (specializzato in notizie riguardanti le squadre catalane) ha parlato di un forte interesse del Barcellona per Luis Maximiano, identificato come profilo ideale per fare da vice a Marc-André ter Stegen nel caso in cui dovesse partire (come sembra) Iñaki Peña. Il portoghese è seguito da tempo, finito nei referti degli scout blaugrana dai tempi delle giovanili dello Sporting. L'obiettivo sarebbe prenderlo in prestito, anche in questo caso con possibilità di riscatto, ma sfruttando il fatto che difficilmente la Lazio riceverà offerte importanti per un portiere che chiuderà l'anno con la probabile retrocessione e con il potenziale record di reti subite. Insomma, gli 8,5 milioni pattuiti la scorsa estate con l'Almeria sono destinati per forza di cose a ridi mensionarsi.