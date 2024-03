Juve, visto che Koopmeiners? E l'Atalanta lo considera "inestimabile"

Teun significa colui che combatte. Se la Juve voleva avere una conferma di quanto sia vera la locuzione latina nomen omen ( "Il nome è un presagio"), Koopmeiners glie l'ha data con la doppietta che ha retrocesso i bianconeri al terzo posto, sorpassati dal Milan e ha firmato un punto prezioso per Gasp, sempre in corsa per un posto in Champions. Da sei anni, l'Atalanta non perde allo Stadium. Nel confronto odierno ha rischiato di vincere, tanto da chiudere il primo tempo in vantaggio. La grintosa reazione juventina della ripresa ha consentito ad Allegri di ribaltare la partita in quattro minuti, grazie a Cambiaso e a Milik. Ma Teun è uno che non molla mai e se a Zingonia lo chiamano il Generale, una ragione ci sarà. L'assist di Djimsiti, un altro nerazzurro mai abbastanza elogiato dall'alto delle sue 204 presenze e di un rendimento esemplare per continuità, ha tagliato la difesa di Allegri mandando in gol l'olandese per il 2-2. Delle 10 reti realizzate in questo campionato, l'ex capitano dell'Az Alkmaar (nelle cui file gioca il fratello Peer), ne ha realizzate 8 in trasferta: nei primi cinque campionati europei, soltanto Bellingham (9) ha fatto meglio di lui nelle gare esterne. Prima della partita, i tifosi bianconeri hanno riservato cori e striscioni a Max ("Solo tu 1000 e più... Immenso Allegri)) che oggi è arrivato a quota 1003, ma ha vinto una sola partita nelle ultime sette, subendo 8 gol fra Atalanta, Napoli, Frosinone e Verona.