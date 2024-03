Juve-Atalanta diretta, segui la partita di oggi LIVE

All'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Massimiliano Allegri ospita l' Atalanta di Gian Piero Gasperini nella ventottesima giornata di Serie A . Calcio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Chiesa brucia in velocità Zappacosta e mette in mezzo una sorta di tiro-cross insidioso: allontana coi pugni Carnesecchi.

17:55

Juve-Atalanta, tutto pronto per il calcio d'inizio

17:55

17:47

Juve, Rabiot premiato dal presidente Ferrero

17:47

17:44

Allegri a DAZN prima di Juve-Atalanta

Allegri a DAZN prima di Juve-Atalanta: "Sappiamo che è una partita molto complicato, loro sono una squadra fisica e con loro è sempre molto difficile giocare. Troveremo una squadra agguerrita. Milik l'ho visto molto meglio, ha lavorato bene in settimana. Chiesa sta crescendo fisicamente, sta meglio ed è per questo che fa prestazioni diverse rispetto a quello che era due mesi fa. McKennie si è allenato col tutore, ha fatto quello che ha potuto. Miretti a Napoli ha fatto una buona partita. C'è Nonge".

17:37

Szcz?sny e Ruggeri a DAZN prima di Juve-Atalanta

Szczesny a DAZN prima di Juve-Atalanta: "Stiamo prendendo troppi gol e ne stiamo facendo pochi. La partita a Napoli è stato un primo buon segnale. Nei momenti chiave della partita abbiamo sbagliato, quindi bisogna sicuramente migliorare. L'Atalanta è aggressiva, gioca a uomo a tutto campo. Bisogna fare massima attenzione nella costruzione dal basso perché nella nostra metà campo possono essere molto pericolosi con ripartenze corte e immediate".

Matteo Ruggeri: "Dobbiamo fare bene entrambe le fasi perché per come giochiamo noi è fondamentale. Dovremo essere aggressivi in entrambe le fasi per condedere il meno possibile alla Juve".

17:35

Juve-Atalanta, Dea imbattuta nelle ultime cinque trasferte a Torino

L’Atalanta è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate contro la Juventus in Serie A (1V, 4N), dopo aver registrato una serie di ben otto sconfitte esterne consecutive contro questa avversaria (Leggi le curiosità statistiche).

17:32

Juve-Atalanta, nove pareggi nelle ultime quattordici partite

Ben nove degli ultimi 14 incroci tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminati in parità (completano il parziale tre successi per i piemontesi, due per i bergamaschi), tante “X” quante nei precedenti 43 confronti tra queste due squadre nella competizione (Leggi le curiosità statistiche).

17:29

Juve-Atalanta, la curiosità statistica

Nonostante solo l’Inter (68) abbia battuto più volte l’Atalanta rispetto alla Juventus in Serie A (66, su 123 confronti), i bianconeri hanno registrato appena un successo nelle ultime otto sfide contro la Dea nella competizione (5N, 2P): 2-0 il 7 maggio 2023, con le reti di Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic (Leggi le curiosità statistiche).

17:21

Squadre in campo per il riscaldamento

Juve e Atalanta sono in campo per il riscaldamento. (Leggi le curiosità statistiche).

17:11

Juve-Atalanta, la Dea scherza sugli outfit dei suoi giocatori

"Quanti gradi ci sono a Torino?" L'Atalanta scherza così sugli outfit scelti da Koopmeiners e Lookman immortalandoli mentre guadagnano gli spogliatoi dell'Allianz Stadium: Koopmainers sfoggia un camicia di jeans e una t-shirt, Lookman un caldo piumuno.