Pogba, compleanno e post social dopo la squalifica: "Mai in un anno..."

Pogba: "Mai cresciuto così tanto in un anno"

Per Pogba è il primo compleanno dopo la squalifica di quattro anni per doping. Il centrocampista francese ha condiviso una riflessione attraverso il suo profilo Instagram: "Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah invia sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte, qualunque cosa accada. Grazia a Dio. Grazia a Dio per il bene, il male, i momenti difficili e quelli facili".