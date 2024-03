Vlahovic torna sui social dopo l'espulsione con il Genoa: il messaggio

Dusan Vlahovic guarda avanti dopo l'espulsione contro il Genoa che lo costringerà a saltare la trasferta all' Olimpico contro la Lazio in programma sabato 30 marzo alle 18 (trentesima giornata di Serie A). A quanto pare l'attaccante serbo si è, però, già messo alle spalle le polemiche lasciate in eredità il rosso per somma di ammonizioni, per proteste, rimediato prima della sosta per le nazionali ed è proiettato a un'altra sfida con la Lazio, quella valida per la semifinale di andata di Coppa Italia in calendario il 2 aprile alle 21 all' Allianz Stadium .

Vlahovic su Instagram: "Non è solo un pallone, è puro amore"

Vlahovic ha voluto trasmettere tutta la sua energia positiva pubblicando un post su Instagram in cui bacia un pallone tenuto in equilibrio dopo qualche palleggio. A corredo dello scatto fotografico il testo: "It's not just a ball, it's pure love" ("Non è solo un pallone, è puro amore"). Il centravanti della jUVE ha già voltato pagina: concentrazione massima per un finale di stagione in cui la Juve vuole festeggiare il ritorno in Champions League e proverà ad alzare la sua quindicesima Coppa Italia.