Allegri diretta dopo Juve-Lazio: conferenza stampa e interviste LIVE

Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta tv e in conferenza stampa per commentare Juve-Lazio, con i bianconeri che si sono imposti con il risultato di 2-0 . Leggi tutte le dichiarazioni del tecnico al termine del match valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

"Abbiamo 50 giorni per centrare gli obiettivi"

"Sono soddisfatto, ma non dobbiamo esaltarci. Ci sono 50 giorni davanti a noi impegnativi per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo centrare la Champions e arrivare in finale di Coppa Italia"

Allegri e i fischi ad Alex Sandro

"Mi dispiace per Alex Sandro che è stato fischiato. È un professionista esemplare. È stata una bella serata, ma mi è dispiaciuto solo quello"

Allegri: "C'era l'ambiente giusto per vincere"

Allegri a Sky: "Sono contento per i ragazzi che venivano da un periodo non bello, ma questa è la Coppa Italia: dobbiamo sistemare il campionato. Abbiamo otto partite per farlo e per centrare l'obiettivo della Champions League. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato. C'è stata grande voglia e determinazione da parte di tutti. C'era l'ambiente giusto per tornare alla vittoria"

Allegri e l'apporto di Cambiaso

"Cambiaso ha dei margini di miglioramento importanti. A volte si penalizza a livello mentale. L'altro giorno a Roma l'ho visto un po' abbattuto quando l'ho tolto, ma deve capire che ha delle qualità straordinarie"

"Dobbiamo sistemare il campionato"

"Sarebbe bello giocare la finale a Roma, ma facciamo un passo alla volta. Dobbiamo sistemare il campionato"

"Ecco cosa ho detto alla squadra"

"Cosa ho detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo? Gli ho detto di correre verso la porta avversaria perché qualche soluzione la troviamo. Il calcio è semplice, l'ho sempre detto".

"Ingiusti i fischi ad Alex Sandro"

"Nel calcio ci sono momenti. Alex Sandro ha fatto un'ottima partita, i fischi sono stati ingiusti. Lui ha le spalle larghe e ha fatto un finale di partita nel modo giusto. Ho grande rispetto dei tifosi, ma devono accettare la squadra. Sotto il piano dell'impegno non siamo mai mancati. Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui si doveva fare meglio e la responsabilità è la mia. I ragazzi devono godersi questa serata perché se la sono meritata"

Allegri: "Il rigore? Inutile parlarne"

Allegri a Mediaset: "Il rigore annullato? Le decisioni vanno accettate. È inutile stare qui a discutere. Era importante tornare alla vittoria, i ragazzi sono stati bravi: il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa abbiamo accelerato contro la Lazio. Il discorso finale non è chiuso, ma ora dobbiamo pensare a sistemare il campionato"

Juve, i prossimi impegni

Dopo il doppio confronto con la Lazio tra Serie A e Coppa Italia, la Juventus affronterà domenica la Fiorentina all'Allianz Stadium. Poi ci sarà il derby col Torino per la squadra di Allegri

Vlahovic: "Lazio forte, abbiamo dato tutto"

Vlahovic a Mediaset: "Era un periodo difficile per tutti noi. È stata una partita tosta. Adesso pensiamo al campionato che resta importantissimo, poi andremo a Roma dove sarà un'altra gara complicata. La Lazio è molto forte, non è stato facile ma abbiamo dato tutto. Il gol? L'importante è che la squadra vinca".

Ritorno all'Olimpico il 23 aprile

Juve e Lazio torneranno a sfidarsi il prossimo 23 aprile allo Stadio Olimpico: si ripartirà dal 2-0 maturato questa sera all'Allianz Stadium

