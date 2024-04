Tudor diretta dopo Juve-Lazio: segui le sue parole LIVE

TORINO - La Juventus si prende la rivincita contro la Lazio e dopo il ko in campionato vince nell'andata della semifinale di Coppa Italia grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Per Tudor arriva la prima sconfitta sulla panchina biancoceleste: segui le sue parole in diretta .

23:39

Tudor: "Casale non ha dormito ma ho dovuto giocare"

"Casale è dovuto entrare con due notti che non ha dormito perché ha avuto il bimbo. Abbiamo speso tanto nella gara prima e le loro motivazioni erano al massimo. Dobbiamo accettarlo, faccio i complimenti alla squadra perché ce l’ha messa tutta. C’è comunque ancora il ritorno", ha concluso Tudor.

23:33

Tudor: "La Juve ha giocatori che valgono 100 milioni"

"Di quattro tempi abbiamo fatti tre grandi tempi e uno no. Loro hanno giocatori che valgono 100 milioni, hanno caratteristiche importanti. Si migliorerà mano a mano, confermando le cose belle e aggiungendone altre. È stata una full immersion questi giorni tra Juve e derby, ma va bene così", ha dichiarato Tudor.

23:28

Tudor: "La squadra ha ancora concetti del passato"

Tudor ha aggiunto: "Ho visto la personalità nel giocare, però Isaksen ha fatto due allenamenti, lo stesso Marusic, i ragazzi hanno ancora aspetti del passato e ci vuole tempo. Oggi c’è stata differenza enorme di fisicità e gambe che si è sentita soprattuto nel secondo o tempo".

23:22

Tudor: "Brutto secondo tempo, ma è tutto aperto"

Tudor a Mediaset ha commentato così il ko: "Ci sono stati un po’ di problemi, abbiamo fatto un bon primo tempo e un brutto secondo tempo. Tre giorni fa abbiamo speso tanto e oggi questa Juve per noi era troppo. Abbiamo avuto i problemi di Zaccagni e Patric, poi la Juve quando gioca così ti mette sotto. Il 2-0 però tiene aperto tutto per il ritorno".

23:12

Vlahovic: "È solo il primo tempo, Lazio e Tudor forti"

In attesa delle parole di Tudor, ha parlato a Mediaset Vlahovic: "Avevamo bisogno di una serata come questa, era un periodo difficile, dovevamo essere all’altezza, è stata tosta ma è solo il primo tempo, ci aspetta una partita difficile a Roma. Questa la archiviamo, ora il campionato e poi pensiamo partita per partita. La Lazio e Tudor sono molto forti, hanno cambiato tanto, non era facile, ma dopo il primo gol è andata in discesa. Speriamo che il brutto periodo è alle spalle, ringrazio i tifosi e il mister per come ha preparato la partita".

23:05

Le statistiche di Juve-Lazio

