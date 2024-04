Vlahovic: "Sogno di vincere la Champions con la Juve". E sull'arrivo dalla Fiorentina...

Juve, le parole di Vlahovic

Queste le sue parole ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Quando sono arrivato ho avuto la fortuna di giocare con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Sono due persone fantastiche, mi hanno aiutato a integrarmi nella squadra. Ho parlato con Del Piero, Buffon, Marchisio, mi hanno spiegato cosa significa giocare alla Juventus. Essere parte di questo club è incredibile. Devi essere nella Juventus per capire cosa significa davvero".

"Darò il meglio per vincere la Champions con la Juve"

Vlahovic continua: "Amo l'Italia, come casa mia. Sono felice di essere qui, ho molti amici. Un piacere essere parte della cultura italiana. L'Italia è speciale, le città, persone, cultura, calcio. Spero di portare grandi gioie ai tifosi. Sogno di vincere la Champions con la Juventus, lavoro duro e darò il meglio per vincere quella competizione".

Vlahovic sull'arrivo a Torino

Infine ha parlato del suo arrivo dalla Fiorentina: "Il mio trasferimento a Torino è stato un grande cambiamento per me ma dal primo giorno mi sono sentito come a casa. Per me e per ognuno di noi il calcio è tutto. Siamo sempre concentrati sul calcio, è l'unica cosa che ho in mente. Il momento migliore? Vedere tutti i tifosi, i miei compagni, la conferenza stampa di presentazione".