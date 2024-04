Szczesny rivela: "Mi ritiro dalla nazionale dopo gli Europei". E su Yildiz...

Szczesny, la scommessa sul Yildiz

Queste le sue parole a Foot Truck: "Ho scommesso con qualcuno che Kenan Yildiz sarà nominato per il Pallone d'Oro entro 5 anni. Ho giocato con molti giocatori, ma non ho mai visto un talento simile. Sono fiducioso di vincere questa scommessa".

"Dopo gli Europei lascio la nazionale"

Il portiere ha continuato parlando del suo ritiro dalla nazionale polacca: "Smetterò dopo Euro 2024. Nessuno sta cercando di convincermi a cambiare questa decisione e la mia famiglia sa quali sono i nostri piani, penso che sappiano che questo è l'ordine naturale delle cose. Non ha senso iniziare questo nuovo ciclo, a partire dalla preparazione al Mondiale, se non dovessi finirlo. Dovrei restare in Nazionale e giocare qualche partita di Nations League? Penso che sia meglio lasciare ad altri il compito di preparare la nuova serie".

Szczesny e il retroscena della sigaretta

Szczesny ha poi parlato di quando non si è più visto prima dei rigori decisivi nella finale dei playoff per la qualificazione agli Europei contro il Galles: "Dove sono scomparso? Versione ufficiale o non ufficiale? Sono andato ad analizzare i rigori in santa pace. E "in pace" significa con una sigaretta".