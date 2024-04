Del Piero icona di stile: stupore in studio, Terzic non resiste e gli chiede un selfie

Alessandro Del Piero si è sempre fatto notare e apprezzare. In campo e fuori. Nel corso della sua carriera, che vanta anche un Mondiale, è stato icona di eleganza tecnica. Oggi la stessa eleganza è ben visibile attraverso il suo look sempre alla moda. Se ne sono accorti in molti. L'ultimo episodio è divertente e fa sorridere. Durante i programmi sportivi, nelle notti Champions, la redazione di CDS Sports ha scelto anche l'ex Juventus come opinionista.

Il look dell'ex numero 10 e il selfie con Terzic

Del Piero mercoledì a Madrid, per Atletico-Borussia, ha sorpreso tutti per il suo look, giacca variopinta, t-shirt nera e occhiali rossi. Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, a fine intervista gli ha anche chiesto un selfie in diretta tv tra le risate in studio e quelle sincere dello stesso Del Piero.