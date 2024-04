Juve, Rabiot sul rinnovo: "Dobbiamo ancora parlarne"

Rabiot: "Rinnovo? Prima la Champions"

Sul rinnovo, però, ancora nessuna novità, come dichiarato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Sono rimasto perché volevo rimanere, aiutare questa squadra a tornare in Champions, me lo ha anche chiesto la società. Poi sono rimasto per questo obiettivo. Se raggiungiamo l'obiettivo, vedremo e parleremo. Sarebbe sicuramente meglio dal mio punto di vista, ma ci dobbiamo ancora parlare. Siamo tutti concentrati sull'obiettivo, poi potremo parlare".