Allegri diretta dopo Torino-Juve: conferenza stampa e interviste LIVE

Finisce senza reti il derby tra il Torino e la Juventus : un pareggio che serve poco a entrambe, che hanno comunque avuto occasioni importanti per far gol. Da segnalare il palo clamoroso di Vlahovic nei minuti iniziali per i bianconeri e due colpi di testa pericolosi di Sanabria e Lazaro per i granata. Nel post-partita Massimiliano Allegri ha commentato la gara e la prestazione della squadra: leggi in diretta tutte le dichiarazioni dell'allenatore .

21:10

Allegri in conferenza: "Mancano sette punti alla Champions"

Allegri è intervenuto in sala stampa parlando della corsa Champions: "L'importante è entrarci. Proviamo a fare più punti possibili. Venerdì andiamo a Cagliari e poi cercheremo la finale. Credo che servano ancora sette punti"

21:05

Le parole di Ivan Juric

21:00

Le statistiche del derby

20:48

Allegri a Dazn: "La società farà le sue valutazioni in vista del mercato dell'anno prossimo"

Sul futuro: "Le parole della proprietà e dell'ingegnere hanno confermato quello di buono che ha fatto la Juve negli ultimi tre anni. C'è una base. La società farà le sue valutazioni in vista del mercato dell'anno prossimo. Il mio futuro? La priorità è arrivare fino in fondo e qualificarsi per la Champions, che economicamente è importante. Tre anni abbiamo avuto l'input di far crescere i giovani della Next Gen. Ci siamo riusciti bene. Il direttore e la proprietà faranno le loro valutazioni su come migliorare la squadra".

20:45

Allegri a Dazn: "Ci sta la serata no per Vlahovic"

Sulla serata no di Vlahovic: "Ci sta, ma guardate la ripartenza di Yildiz, era un'occasione più facile per Dusan di quando ha preso il palo. Lui è molto giovane e un centravanti d'area di rigore, ha caratteristiche diverse dai campioni che ho alllenato".

20:42

Allegri a Dazn: "Rabiot e McKennie faranno un bel finale"

Sul centrocampo: "Rabiot e McKennie sono due giocatori di grande motore e per defezioni quest'anno sono stati parecchio fuori ed è difficile ritrovare la condizione, per ora stanno crescendo e credo che faranno un bel finale. Poi abbiamo Miretti, Alcaraz e Nicolussi che sono cambi importanti. Bisogna restare fiduciosi e sereni per centrare il nostro obiettivo".

20:39

Allegri a Danz: "Non abbiamo corso grandissimi rischi"

L'analisi del reparto offensivo: "Per caratteristiche sia Vlahovic che Chiesa, ma anche Kean quando è entrato, oggi serviva attaccare meglio la profondità. Quando si gioca a uomo bisogna andare dritti per dritti, le occasioni le abbiamo avute. Abbiamo rischiato su due colpi di testa, ma non abbiamo corso grandissimi rischi".

20:37

Allegri a Dazn: "Difficile avere tante occasioni"

Il commento di Massimiliano Allegri a margine del pareggio contro il Torino: "E' stata una partita bella, il primo tempo abbiamo avuto occasioni, ma anche nel secondo tempo. La più clamorosa è quella di Yildiz quando sulla respinta Vlahovic era già lì e invece si sfila via, poteva fare gol a porta vuota. Abbiamo fatto una buona partita contro un buon Torino ma se hai 3/4 occasioni e non riesci a fare gol è difficile. Aver dieci/dodici occasioni in una partita è complicato, il Torino è la quarta difesa del campionato. I ragazzi sono dispiaciuti ma devono stare sereni".

20:30

Le statistiche di Torino-Juve

20:15

Solo un punto per la Juve. E il Bologna può accorciare

Dopo il pareggio contro il Torino, la Juve si porta 63 punti in classifica. Il Bologna, a 58, può così accorciare sul terzo posto in casi di vittoria contro il Monza.

20:05

Torino-Juventus 0-0: tra poco le dichiarazioni di Allegri

I bianconeri non sono riusciti ad andare oltre pareggio nel derby contro i granata, terminato 0-0. Tra poco le dichiarazioni del tecnico della Juventus.

Torino - Stadio Olimpico Grande Torino