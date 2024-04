Chiara Frattesi e McKennie stanno insieme? L'indizio social li incastra

Un indizio dopo l'altro. I social svelano e i tifosi notano. Dopo la sua presenza a Torino per Juventus-Fiorentina , altro dettaglio che non passa inosservato su Chiara Frattesi , sorella di Davide, centrocampista dell'Inter . Da giorni si parla di un suo possibile flirt con il centrocampista della Juventus, Weston McKennie .

Chiara Frattesi con McKennie? L'ultimo indizio

L'ultima storia da lei condivisa sui social lascia poco margine di interpretazione, sembra una conferma ulteriore del suo legame con il giocatore della Juve. Chiara Frattesi, infatti, ha pubblicato un video in cui è in compagnia di alcuni cani. Per molti utenti sarebbero gli stessi di McKennie che sul suo profilo ha spesso proposto scatti con i suoi amici a quattro zampe. Dunque, nuovo indizio su una possibile storia d'amore appena nata. I social confermano.