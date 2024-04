Chiara Frattesi scatenata allo Stadium: l'indizio sul flirt con un giocatore della Juve

Primavera, tempo di nuovi amori. Sembrerebbe così anche per calciatori e potenziali fiamme tra cui potrebbe esserci anche Chiara Frattesi , pizzicata dalle telecamere ieri sera a tifare in tribuna allo Stadium . Ma per quale ragione la sorella di Davide si trovava sugli spalti torinesi ad assistere alla sfida tra Juve e Fiorentina , oltre che per godersi lo spettacolo del quasi derby tra bianconeri e viola? Sui social i tifosi ci hanno messo davvero poco a darsi una risposta: sono settimane infatti che si rincorrono sul web voci di un possibile flirt tra la biondissima 22enne e proprio un giocatore della Juve ...

McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme? Cosa sappiamo

Non appena le telecamere hanno inquadrato Chiara Frattesi in tribuna allo Stadium per Juve-Fiorentina, i social non hanno avuto dubbi: la sorella del centrocampista dell'Inter si starebbe frequentando con Weston McKennie, ieri sera in campo per la sfida con i viola. Un indizio? Forse non ancora abbastanza per gridare al grande (o piccolo) amore, ma come si dice, se sono rose fioriranno.