Cambiaso: "Juve punto d'arrivo, obiettivo Euro 2024. Ecco cosa mi ha detto Allegri"

Ospite dell'evento organizzato da Adidas, in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione realizzata dalle stiliste Swedish Girls all'interno dello store dello sponsor tecnico della Juventus , Andrea Cambiaso ha parlato degli obiettivi dei bianconeri in questo rush finale di stagione, senza dimenticare la possibile convocazione per Euro 2024 e il rapporto con Massimiliano Allegri .

Cambiaso: "L'obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions League"

Nel corso dell'evento organizzato nello store Adidas, a margine della Design Week a Milano, Cambiaso si è proiettato al finale di stagione che attende la Juventus di Massimiliano Allegri, con la consapevolezza che la corsa Champions non è ancora stata archiviata: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Stiamo bene e siamo contenti. L'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, comprese chiaramente anche quelle in Coppa Italia. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo", ha precisato l'ex Genoa e Bologna in vista della delicatissima trasferta di Cagliari.

Cambiaso sul futuro: "Devo tantissimo ad Allegri, Euro 2024 un obiettivo"

Cambiaso, tra le note liete della Juventus di questo anno, ha avuto modo di parlare anche del suo rendimento e del rapporto con Max Allegri, che lo ha impiegato in diverse posizioni sul campo, rendendolo un autentico tuttocampista: "Sono molto contento della mia stagione, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Ogni allenatore ha le sue richieste, Allegri mi ha chiesto di essere più presente in zona gol e di aiutare la squadra con le mie qualità. Futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo. Euro 2024? È sicuramente un obiettivo", ha ribadito con un sorriso Cambiaso.