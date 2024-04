Cristiano Ronaldo vince l'arbitrato sul caso stipendi: quanto deve dargli la Juve

Cristiano Ronaldo ha vinto l'arbitrato contro la Juve sul caso stipendi . Il campione portoghese, che ha giocato a Torino dal 2018 al 2021, chiedeva al club bianconero 19,5 milioni di arretrati congelati a causa del lockdown. Il contenzioso riguardava alcune mensilità che il calciatore non aveva ricevuto a causa della manovra stipendi, durante la pandemia Covid . Il collegio di arbitri, che ha deciso sulla questione è composto da Gianroberto Villa , Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa . Il team di legali che ha perorato la causa di CR7 è composto invece da Emanuele Guastalla , John Shehata e da Fabio Iudica , quest'ultimo avvocato e docente di diritto sportivo all'Università Bicocca di Milano . Visto il "concorso di colpa" stabilito dalla sentenza, la Juve dovrà versare al portoghese il 50% di quanto richiesto, per un totale di circa dieci milioni più interessi.

Juve, il testo della sentenza

"Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, respinta o assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione, anche istruttoria delle parti, 1) in accoglimento della domanda formulata “in estremo subordine” da Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, accerta la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, considerato il concorso di colpa attribuibile all’attore, condanna Juventus F.C. S.p.A. a pagare a Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro la somma di Euro 9.774.166,66, con la rivalutazione dal dì del dovuto e gli interessi legali dalla richiesta al saldo sulla somma annualmente rivalutata", si legge nella sentenza. "La Juventus va ritenuta responsabile del danno subito da Ronaldo per la perdita delle retribuzioni, ma il danneggiato deve subire una riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art.1227 comma 1 cc, pari della metà".