Giuntoli: "Contenti di Allegri. Il futuro? Ne parliamo a fine anno"

Giuntoli e il futuro di Allegri: ecco cosa ha detto

Giuntoli ha poi proseguito, ribadendo il concetto espresso in precedenza: "Il mister ha un anno di contratto e siamo contenti del suo operato. Alla fine dell’anno ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme, quando avremo tutto in tavola su competizioni che affronteremo e budget. Quando si deve lavorare mettendo a posto i conti e dando qualità, non è facile. Le cinque squadre in Champions? Noi non dobbiamo guardare dietro, ma cerchiamo sempre di fare il massimo. Siamo molto concentrati. Il calcio italiano si è distinto in Europa e questo ci fa piacere, ma pensiamo a noi che dobbiamo rimettere a posto i conti per proseguire il nostro percorso e tornare a vincere. Non ci perdiamo d’animo, siamo la Juventus: faremo del nostro meglio per riuscirci il prima possibile”.