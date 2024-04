Juventus, si rivede Kean in gruppo: il report dell'allenamento

Juve, Kean torna ad allenarsi con i compagni in vista del Milan

Questa, infatti, la nota comparsa sul sito del club: "Prosegue la preparazione della Juve alla partita di sabato alle 18, contro il Milan, all’Allianz Stadium. Oggi il gruppo è sceso in campo al mattino: focus del lavoro è stato inizialmente su esercitazioni di possesso palla. Poi la squadra ha lavorato per reparti, concentrandosi su situazioni di gioco con difensori e centrocampisti in difesa contro la squadra avversaria e conclusioni finali. Domani, vigilia, conferenza stampa di Mister Allegri: appuntamento alle 14, in diretta dall’Allianz Stadium, su Juventus Tv".