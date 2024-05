Juve, le maglie con gli orsacchiotti scatenano le reazioni dei tifosi sui social

TORINO - Le nuove magliette della Juventus con gli orsacchiotti hanno generato tantissime reazioni suoi social. Non tutte positive. Le foto di Vlahovic e degli altri giocatori non sono piaciute ai più. Si va da "ma cos’è sto pigiama?" a "ditemi che è pensata per confondere l’avversario, vi prego". I fan bianconeri non fanno sconti: "Questo siamo diventati per i nostri avversari: dei teneri orsacchiotti da stropicciare (non teneramente). Finaccia". Ancora: "Facevamo talmente dormire in campo che ci hanno disegnato un pigiama…". C'è chi ci va giù duro con "non solo facciamo ridere in campo, adesso ci siamo messi pure a fare ridere sui social media", "stiamo diventando La barzelletta del calcio", "cos’è successo alla Juventus? E pensare che compravo magliette ogni anno" e "giusto per far ridere ancora di più in campo".