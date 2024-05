Roma-Juve, due assenze importanti per Allegri: le condizioni

Brutte notizia in casa Juventus in vista della sfida all'Olimpico contro la Roma . Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro e Kenan Yildiz per la partita contro la squadra di De Rossi . Ad annunciarlo è stato l'allenatore bianconero in conferenza stampa .

Alex Sandro e Yildiz out: l'annuncio di Allegri

Queste le parole di Massimiliano Allegri dove esordisce parlando di Timothy Weah: "Ha fatto una buona partita la settimana scorsa. In questo periodo sta meglio e può giocare. Domani non ci saranno Alex Sandro e Kenan Yildiz che ha una gastroenterite". Per il brasiliano, in scadenza di contratto, si tratterà della tredicesima assenza in stagione per un problema fisico. Per Yoldiz invece si tratta del suo primo forfait in tutta la stagione.