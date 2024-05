Allegri prima di Roma-Juve: "Roma arrabbiata e all'ultima spiaggia", rivivi la diretta

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri , impegnata domani sera alle 20.45 allo "Stadio Olimpico" contro la Roma di Daniele De Rossi, in occasione della 35esima giornata del campionato di Serie A. Una vittoria, per Vlahovic e compagni, significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.

12:40

Anniversario Superga, il ricordo della Juve

Nel giorno del 75° anniversario della tragedia di Superga, la Juventus ha ricordato il Grande Torino con un sentito post sui social: "4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria. 75 anni fa, nella tragedia di Superga, se ne andava il Grande Torino. Juventus Football Club si unisce al ricordo".

12:25

Last Banner, condanne aumentate per i tifosi della Juve

Ricalcolate le pene per cinque ultrà della Juve in sede di Appello (LEGGI QUI).

12:10

Juve, Rugani a processo

Il difensore bianconero era stato fermato la scorsa estate per guida in stato di ebbrezza (Leggi i dettagli).

11:55

Il marketing e la maglia da pigiama party

Non ha convinto l'inedita maglia con gli orsacchiotti lanciata dalla Juventus: leggi il commento di Cristiano Gatti.

11:45

Verso Roma-Juve, il giudizio di Chiellini su De Rossi

Roma-Juve è già iniziata, anche grazie ad alcuni grandi ex: uno di questi è Giorgio Chiellini, che ha parlato dell'amico Daniele De Rossi (Leggi tutto).

11:35

Ranking UEFA aggiornato: anche la Juve nella Top 20

Quattro italiane nella top 20 del Ranking UEFA: c'è anche la Juventus (Guarda Qui).

11:27

Roma-Juve, due assenze pesanti per Allegri

In vista di Roma-Juventus, Allegri ha annunciato il forfait di due elementi importanti (LEGGI QUI).

11:25

Si chiude la conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Roma-Juventus. Si chiude qui il confronto dinanzi a microfoni e telecamere.

11:23

Allegri in conferenza stampa: "Il Grande Torino? Lo ricordiamo sempre con affetto"

Allegri ha ricordato anche il Grande Torino, nel giorno dell'anniversario della tragedia di Superga: "Giusto ricordare con grande affetto il grande Torino che è stata una squadra memorabile".

11:22

Allegri in conferenza stampa:

Allegri ha parlato anche del possibile recupero di Atalanta-Fiorentina a fine stagione: "Fortunatamente il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare i punti per non interessarci di questa partita. Il calendario è pieno e lo scorso anno sarà ancora peggio".

11:21

Allegri in conferenza stampa: "Dybala giocatore fantastico, Paredes non ha fatto bene"

Tra giovani e grandi ex, Roma-Juventus propone tantissimi incroci interessanti: "Huijsen è un giovane bravo, Dybala è un giocatore fantastico, abbiamo passato tanti anni insieme, è un giocatore straordinario tecnicamente. Paredes non ha fatto bene qui l'anno scorso, è vero, ma il valore del giocatore non è mai stato messo in dubbio. Capita che dei giocatori si esprimano meglio in altre squadre e in altri contesti, ma nessuno ha mai messo in dubbio le sue qualità e il suo valore".

11:20

Allegri in conferenza stampa: "Il pari del Bologna? 65 punti non bastano per la Champions"

All'indomani del pareggio del Bologna a Torino, è anche tempo di calcoli in zona Champions. Non per Allegri: "Per quanto riguarda il risultato noi siamo davanti e dobbiamo fare punti. I nostri 65 punti non bastano per la Champions. Il Bologna ha fatto una grande stagione e nessuno si aspettava questo".

11:19

Allegri in conferenza stampa: "Vlahovic? Gli attaccanti stanno bene"

Allegri e le scelte in attacco, con Vlahovic sempre in prima linea: "Ho parlato con lui come con tutti. Gli attaccanti stanno bene, quando segna nelle partitine vuol dire che stanno bene. Sono contento, perchè possono diventare determinanti".

11:17

Allegri in conferenza stampa: "Il calcio è difficile da spiegare"

Allegri sull'andamento della stagione, tra problematiche e risultati del girone di ritorno: "Il calcio è difficile da spiegare. Il calcio va giocato, ci sono momenti in cui va bene e in cui va meno bene. Noi abbiamo avuto in paio di mesi dove non abbiamo avuto attaccanti, tra infortuni e squalifiche di Milik, prima, e Vlahovic, poi. In ogni caso, non dobbiamo pensare a quello che è stato. Domani abbiamo una bella partita da giocare contro una squadra forte. Bisogna prepararsi a giocare una bella partita".

11:16

Allegri in conferenza stampa: "Il DNA Juve è unico"

Allegri sulla sua juventinità: "Ormai sono 10 anni che vivo a Torino e ho avuto la fortuna di far parte di questa grande famiglia e grande club. Il DNA di ogni società va sempre rispettato e quello della Juventus è unico".

11:13

Allegri in conferenza stampa: "De Rossi ha dato spensieratezza ed entusiasmo"

Il tecnico bianconero ha parlato anche del collega Daniele De Rossi: "Ringrazio Daniele per le belle parole, innanzitutto. Io poi ho giocato con suo papà nel Livorno. Daniele ha dato entusiasmo e spensieratezza, nonostante Mourinho avesse fatto un ottimo lavoro. Troveremo una Roma arrabbiata dalla sconfitta di giovedì che vuole tornare a combattere per i primi quattro posti in campionato".

11:10

Allegri in conferenza stampa: "C'è bisogno di tutti"

Sulle scelte di formazione, Allegri ha aggiunto: "McKennie ha fatto un'ottima stagione, poi ci sono dei momenti in cui un allenatore fa delle scelte. Cambiaso mezzala sta facendo bene e può darci soluzioni. Davanti, dispiace non avere Yildiz, ma Kean sta sempre meglio, Milik sta bene, Vlahovic pure. C'è bisogno di tutti in questo finale di campionato".

11:09

Allegri in conferenza stampa: "Il calcio ti regala sempre sorprese"

Allegri è poi tornato sulla corsa Champions: "È un dato di fatto, il girone d'andata è stato diverso per rendimento da quello di ritorno. Noi siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo stagionale, che è la Champions, ma non possiamo fare calcoli finché non c'è la matematica. Il calcio ti regala sempre delle sorprese, quindi dobbiamo stare attenti".

11:05

Allegri in conferenza stampa: "Alex Sandro e Yildiz out"

Possibile maglia da titolare per Timothy Weah, ma ci sono due forfait: "Ha fatto una buona partita la settimana scorsa. In questo periodo sta meglio e può giocare. Domani non ci saranno Alex Sandro, che non ha smaltito un affaticamento muscolare, e Kenan Yildiz, che ha una gastroenterite e oggi non si è allenato e quindi non parte per Roma.".

11:03

Allegri in conferenza stampa: "Sarà una partita affascinante"

Allegri ha esordito così in conferenza stampa: "Ci siamo avvicinati bene, poi vediamo domani se riusciremo a tornare alla vittoria. La Roma ha grandi qualità tecniche. Sarà una partita affascinante, ma difficile e complicata".

11:00

Allegri prima di Roma-Juve: via alla conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa pre gara di Massimiliano Allegri in vista di Roma-Juve.

10:50

Roma-Juve, a breve la conferenza stampa di Allegri

Quasi tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che a breve si confronterà con microfoni e telecamere per presentare Roma-Juventus.

10:40

Juve, è già calciomercato: caccia al dopo Szczesny

La Juve pensa al futuro e anche al sostituto di Wojciech Szczesny, con cui non si è ancora raggiunto un accordo per il rinnovo: due i nomi per la porta bianconera (Leggi Qui).

10:30

I tormenti della Juve

Il futuro della panchina bianconera e il rapporto tra Allegri e i tifosi: il commento di Giorgio Marota.

10:21

Roma-Juve, alle 10.30 parla anche De Rossi

Segui live anche la conferenza stampa pre partita di Daniele De Rossi (Clicca Qui).

10:10

Juve, la maglia che ha scatenato l'ironia sui social

Continua a far discutere la nuova linea di maglie lanciata dalla Juventus: in evidenza, ci sono degli orsacchiotti (GUARDA QUI).

10:00

Roma-Juve, alle 11 parla Allegri

Grande curiosità per le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Juventus. Dal tandem Vlahovic-Chiesa alle condizioni di Alex Sandro, passando per la lotta Champions e il futuro della panchina bianconera. Alle ore 11 è atteso l'inizio della conferenza stampa.

Continassa - Torino