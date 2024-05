Del Piero ricorda il 5 maggio 2002: il post esalta i tifosi della Juve

"Questo giorno sarà sempre il nostro giorno". Alex Del Piero ha celebrato su Instagram il ventiduesimo anniversario della vittoria dello scudetto numero 26 della storia della Juventus , rimasto impresso, indelebile, nella memoria dei tifosi bianconeri soprattutto per la maniera rocambolesca in cui fu conquistato.

Udinese-Juve 0-2, Trezeguet e Del Piero nella storia

La Juve vinse 2-0 a Udine grazie ai gol di Trezeguet al 2' e di Del Piero all'11' scalzando l'Inter, battuta 4-2 dalla Lazio all'Olimpico, all'ultimo respiro. Del Piero ha riproposto le immagini delle reti che permisero alla Vecchia Signora di conquistare uno dei tricolori a cui i supporter sono rimasti più legati. In particolar modo per il gusto di averlo strappato agli acerrimi rivali sportivi.

Post di Del Piero, le reazioni dei tifosi

Centinaia di commenti si sono presto moltiplicati in riposta al post di Pinturicchio: "Goduria immensa e infinita"; "C'è poco da parlare, stiamo godendo"; "Lo scudetto più bello di sempre"; "Un giorno meraviglioso, senza dimenticare un uomo ricordato in tutto il mondo Karel Poborsky" sono solo alcuni dei messaggi "spediti" ad Alex. Spazio anche per qualche"infiltrato". Come chi ha commentato: "Tranquilli, il 14 ci ridorderemo di Perugia".