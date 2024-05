Juve, Allegri verso l'esonero: cosa succede oggi

Max Allegri potrebbe essere esonerato oggi. Nello specifico in giornata la Juventus potrebbe licenziarlo per giusta causa. Dopo ore di riflessione, in seguito al concitato post partita di Atalanta-Juventus di Coppa Italia, sembra essere questa la decisione del club bianconero. L'annuncio è atteso nelle prossime ore: si dovrebbe concludere così, nel peggiore dei modi, l'avventura in bianconero di colui che, in ogni caso, era e resta uno dei tecnici più vincenti della storia della Juve e dell'intero calcio italiano. Al suo posto pronto Montero.