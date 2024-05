Vlahovic: "Scudetto? Dobbiamo prenderci quello che ci spetta..."

Vlahovic: "Avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti"

18 gol in stagione con la maglia della Juventus per Dusan Vlahovic, match winner e assoluto protagonista dell'ultima finale di Coppa Italia, vinta dalla squadra di Max Allegri contro l'Atalanta di Gasperini. Ospite del Gp di Monaco, l'attaccante serbo si gode il premio di miglior attaccante del campionato di Serie A, con un occhio alla prossima stagione: "Sono contento per il premio di miglior attaccante, voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato, anche la gente, ma grazie. È un grandissimo piacere. Il prossimo anno dovrò fare ancora meglio e so cosa si aspetta la gente da me. A inizio anno avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti - ha precisato Vlahovic -.L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno e prenderci quello che ci spetta. Faremo bene. Abbiamo centrato gli obiettivi stagionali, ma la Juventus vuole sempre di più, per puntare in alto". Occasione utile per parlare anche di F1, con Vlahovic presente a Montecarlo per supportare il ferrarista Charles Leclerc: "Mi hanno spiegato cose belle sul volante, ma non ho capito tanto. È un onore poter star qua, e un'opportunità tifare la Ferrari. La F1 è uno sport complicato ma con tanta adrenalina. Speriamo di portare bene. Leclerc l’ho incontrato e visto tranquillo. Non riesco a capire come faccia a esserlo ma l’ho visto bene. Tifiamo tutti per lui qui a casa sua. Per me è importante".