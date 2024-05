Anniversario tragedia Heysel, il post della Juve è commovente

Il 29 maggio di 39 anni fa la strage dell'Heysel. Furono 39 le vittime, in gran parte tifosi della Juventus accorsi a Bruxelles per la finale della vecchia Coppa dei Campioni contro il Liverpool, causate dai concitati attimi innescati dalla violenza degli hooligans negli attimi precedenti alla partita. Una ferita che non si chiuderà mai. Immagini terribili, dolorose, indelebili, per sempre impresse nella memoria collettiva.