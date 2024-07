Chiellini lascia il Los Angeles FC: i tifosi della Juve fanno una richiesta

Chiellini lascia Los Angeles: il messaggio social

Questo il suo messaggio d'addio scritto su Instagram: "GRAZIE. Oggi non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma voglio ringraziare davvero tutta la famiglia LAFC. Hai accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, rendendoci più facile il trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito alcune amicizie per tutta la vita, e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, Los Angeles. Questo non è un addio ma solo un arrivederci"

Le richieste dei tifosi juventini

Nei commenti i tifosi si sono scatenati. Diversi fans dell'LAFC hanno espresso la loro gratitudine verso il difensore, ma l'area commenti è stata invasa dai tifosi juventini che chiedono a gran voce un suo ritorno. "Ora torna a casa tua capitano"; "Capitano torna"; "Torna a casa": queste sono solo alcune delle richieste che i supporters bianconeri hanno fatto a Giorgio Chiellini. Inoltre, sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, l'ex Juve Fernando Llorente aveva parlato così del futuro prossimo dei bianconeri: «Il progetto è nuovo, Motta è bravo e mi aspetto altri colpi di mercato. Uno fuori dal campo, Giorgione Chiellini, è la persona giusta per riportare mentalità vincente nel gruppo» (QUI l'intervista completa).