Chiesa e Szczesny, Danilo sta con la Juve e Motta: "Giusto che..."

Al termine dell' amichevole tra Juve e Juve Next Gen (4-0) , Danilo ha parlato ai microfoni di Sky: "Il gol più bello della serata non è stato il mio ma l'entusiasmo dei tifosi. Sono contento di essere tornato a casa. Era importante per i nuovi per capire cos’è la Juventus, cos’è questa famiglia e siamo contenti di aver fatto ritorno all'Allianz Stadium".

Danilo sui fischi a Locatelli

Locatelli fischiato, il Danilo pensiero: "Manuel ha una certa esperienza. L’importante è il supporto dei tifosi, che l’ambiente sia compatto come una famiglia in una stagione dove dobbiamo portare entusiasmo. Locatelli per noi è importante in campo e nello spogliatoio. Rimaniamo uniti fino alla fine".

Danilo su Chiesa e Szczesny

Il capitano della Juve ha parlato della decisione della società e di Motta di cedere Chiesa e Szczesny: "Mi dispiace per loro, è situazione non facile da gestire per nessuno. Con loro si è creato un rapporto negli anni, ma è giusto che la società prenda decisioni con il mister. Io sono concentrato sulla squadra, su chi è disponibile e sul mettermi in forma il prima possibile, lavoriamo davvero tanto. A Chiesa e Szczesny auguro il meglio per il futuro. Insieme abbiamo vissuto momenti importantissimi".